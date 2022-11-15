Спортсменка из Карелии завоевала третью золотую медаль чемпионата России

Александра Русакова стала трехкратной победительницей чемпионата России по спортивному ориентированию.
Как рассказали в Минспорта Карелии, лыжница из Петрозаводска Александра Русакова вновь не оставила шансов соперницам на проходящем в Югорске чемпионате России по спортивному ориентированию.
Сегодня. 17 декабря, она завоевала золотую медаль на многодневной гонке. Это уже третье «золото» карельской спортсменки.
В Минспорта поздравили Александру и ее тренера Анну Трегубову.
Ранее Александра Русакова на чемпионате страны в Югорске завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика».
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