Спортсменка из Карелии завоевала золото и серебро на международных соревнованиях в Москве

Накануне крупных стартов «Русская зима» в Москве прошли международные соревнования «Матчевая встреча» для спортсменов до 16 лет. Участие в них приняли сборные России и Беларуси, а в составе российской команды выступила 13-летняя Полина Теричева из Карелии.

Юная спортсменка показала блестящий результат, завоевав сразу две медали. На дистанции 60 метров она взяла серебро с результатом 7,98 секунды. А в эстафете 4×200 метров в составе команды Россия-1 Полина поднялась на высшую ступень пьедестала, и сборная одержала победу с результатом 1:37,69.

Этот успех стал важным международным опытом и подтверждением высокого уровня подготовки карельской спортсменки, уверены в Центре спортивной подготовки.



