Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

Представительница Карелии стала чемпионкой России в дисциплине «длинные нарды-блиц».

С 15 по 19 октября 2025 года в Казани прошел Чемпионат России по длинным нардам. Как сообщили в Федерации нард республики, сборная Карелии успешно выступила на национальном первенстве.

Алла Плиг стала сильнейшей в дисциплине «длинные нарды-блиц». Спортсменка из Карелии выполнила норматив кандидата в мастера спорта и гарантированно вошла в сборную России.

Два года подряд, на двух Чемпионатах, два Чемпиона. В прошлом году Анатолий Красилов стал первым Чемпионом России в дисциплине длинные нарды, в этом году Алла Плиг принесла золото, — отметили в Федерации.

В рамках Чемпионата России проходила дополнительная программа — турнир среди региональных руководителей федерации или заместителей руководителей. В этом турнире приняли участие 40 человек. Заместитель председателя федерации нард Карелии Алексей Плиг вошел в десятку сильнейших — занял девятое место.

