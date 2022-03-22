Спортсменка из Петрозаводска победила соревнованиях, посвященных выводу войск из Афганистана

Юная петрозаводчанка стала победительницей открытого турнира по тхэквондо в Москве.

Как рассказали в Минспорта Карелии, Открытый турнир по тхэквондо, посвященный 33-летию вывода Советских войск из Афганистана, состоялся 19 марта в Москве.

Анастасия Пуговкина, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва 5, завоевала золото среди юниорок 15-17 лет в весовой категории до 68 кг.

Анастасия провела два поединка, в которых одержала убедительные победы над своими соперницами из Москвы.