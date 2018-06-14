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Новости. Спорт
17:40, 14 Июня 2018

Спортсменка из Петрозаводска собирается на соревнования в Токио

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Петрозаводская каратистка Людмила Мартынович примет участие в Tokyo Metropolitan Gymnasium. Форум соберет более 3 тысяч спортсменов из 20 стран.

"Под номером 2362 на татами страны восходящего солнца выйдет многократная чемпионка Северо-Запада России, трехкратный призер нашей страны Людмила Мартынович", - сообщает мэрия Петрозаводска. 

Людмила Мартынович – каратистка с черным поясом, мастер киокусинкай, обладательница 1-го дана. Уже три года петрозаводчанка входит в состав сборной команды России. Людмила Мартынович 12 лет занимается любимым спортом под руководством сэнсея Феликса Мальцева.

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