Спортсменка из Петрозаводска завоевала бронзу на первенстве России по биатлону в Пермском крае

Карельская биатлонистка заняла 3 место во всероссийском турнире на Урале.
Воспитанница Центра спортивной подготовки Карелии Екатерина Лянгина завоевала бронзовую медаль на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек, проходившем в городе Чайковском Пермского края. Об этом рассказали в группе учреждения.
— Петрозаводчанка показала уверенную гонку и заняла 3 место в кросс-спринте на дистанции 3 км, — отметили там.
Напомним, ранее спортсменка взяла ещё две бронзовые медали в гонке на роллерах на 10 км и аналогичном спринте на 6 км.
Кроме того, сокомандница Екатерины Ксения Кукушкина вошла в первую десятку участников завершившихся соревнований.