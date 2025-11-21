Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу

Карельская юниорка одержала победу на масштабных соревнованиях в Афинах.
Воспитанница петрозаводского спортивного клуба «Сабай» Варвара Колехмайнен одержала победу на первенстве Европы по тайскому боксу в Афинах, сообщили в Федерации муай-тай России.
— Золото едет в Карелию, — написали там.
Ещё пятеро тайбоксеров из Петрозаводска, представляющие республику в составе сборной РФ, — Ксения Михайлова, Алиса Тестова, Анастасия Чирик, Серафима Костякова и Потап Бурый — вышли в финал первенства. Соревнования будут проходить до 25 ноября. Команду сопровождает президент Федерации муай-тай Карелии, тренер Диана Зубровская.
Напомним, это первая в истории республиканского муай-тай команда из шести спортсменов, одновременно вошедших в состав сборной России для участия в европейском первенстве. Поездка стала возможной благодаря усилиям тренеров, родителей и помощи жителей Карелии, которые участвовали в сборе средств на её финансирование.