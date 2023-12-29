Спортсменка Карелии показала лучшего зимнего мастера по ресницам

Карельская легкоатлетка вышла на пробежку в -31°С.

В центре спортивной подготовки рассказали о том, что наша карельская спортсменка вышла на пробежку в мороз.

«Елизавета Ерохина вышла на пробежку, несмотря на мороз», сообщили в паблике центра.



В источнике привели слова спортсменки со ссылкой на ее личный профиль в соцсети. Как написала карельская легкоатлетка, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска, мастер спорта России Елизавета Ерохина, «лучший мастер по ресницам — карельский мороз и бег в -31».

«А вообще, конечно, хорошо, если этот бег будет в манеже», — процитировали девушку в центре спортивной подготовки.