Спортсменки из Карелии завоевали бронзу Первенства Северо-Запада

Женская пара из Карелии Евангелина Грищук и Валерия Третьякова завоевали бронзовую медаль на Первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной акробатике, проходящем с 5 по 8 февраля в Великом Новгороде.
Команда из Карелии результативно выступила на Первенстве Северо-Запада, сообщил паблик «спортивная акробатика Карелии». Эта победа дала им право выступить на Первенстве России. Ещё три карельские пары также прошли отбор на всероссийский уровень.
Соревнования проходили с 5 по 8 февраля. Помимо бронзовых призёров, путёвки на Первенство России завоевали женские пары:
— Ангелина Мельникова / Ариадна Суханова;
— Мила Горбань / Анастасия Дмитровская;
— Кира Тюрина / Полина Кузнецова.
Напомним, юная биатлонистка из Карелии выиграла золото на Первенстве Северо-Запада.