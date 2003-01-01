Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

Сборная Карелии успешно выступила на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств по киокушин.
Соревнования завершились 21 сентября. Представительницы нашей республики привезли домой три медали — золотую и две бронзовые. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
Золотую медаль завоевала Мария Кольцова в дисциплине «ката» среди юниорок 16-17 лет. Бронзовыми призерами соревнований стали Ксения Николаева (девочки 11 лет, вес до 30 кг) и Вера Королева (девушки 12-13 лет, вес до 35 кг) в дисциплине «кумитэ».
— Наши девчонки продемонстрировали высокий уровень подготовки, невероятный боевой дух и железную волю к победе. Гордимся вами! Поздравляем спортсменок и их тренеров Инну и Дениса Шишкиных, Арсения Филатова с заслуженными наградами! Впереди новые старты, новые победы и новые герои! Вперед, к новым вершинам, — говорится в сообщении Центра.
Напомним, ранее спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо.