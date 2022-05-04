Спортсменки из Карелии завоевали золото и серебро Чемпионата России по панкратиону

Александра Горбачева и Наталья Дьячкова достойно выступили на Чемпионате России по панкратиону, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

С 6 по 9 мая в Москве состоялся Чемпионат России по панкратиону. Спортсменка из Петрозаводска Александра Горбачева завоевала золотую медаль, одержав четыре победы в поединках досрочно. Александра тренируется у Евгения Садовникова и выступает в весовой категории 64 кг.

Еще одна наша спортсменка, карельская Рысь, Наталья Дьячкова в этот раз остановилась в шаге от высшей ступени пьедестала и завоевала серебро в весовой категории 58 кг.

Панкратион — возрожденный древний олимпийский вид единоборств, в котором применяется и борьба, и бой в стойке. Удары можно наносить ногами и руками (в том числе локтями и коленями). Сейчас это направление хотят вернуть в список олимпийских видов спорта.

Ранее спортсменка из Карелии вошла в топ-5 сильнейших марафонцев на Чемпионате России по марафону.