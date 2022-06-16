Спортсменки из Петрозаводска победили на первенстве Северо-Запада по боксу

Боксеры из Петрозаводска достойно представили Карелию на соревнованиях и завоевали путевки на чемпионат России, сообщили в администрации города.

На чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу в Северодвинске соревновались более 70 участников. Воспитанницы спортивной школы № 5 Петрозаводска Серафима Сандалова и Валентина Галаган защищали честь республики.

Девушки завоевали золотые медали и получили путевки на чемпионат России по боксу, который состоится в октябре в Краснодаре. Тренируют победительниц Виталий Дралюк и Максим Макаров.

Серебряную медаль выиграл Артемий Богданович из петрозаводского боксерского клуба «Сейд». Тренирует спортсмена Николай Вакула. Бронзу соревнований завоевал Александр Опольский из спортивной школы № 5. Тренирами боксера являются Виталий Дралюк и Юлай Алекбаев.