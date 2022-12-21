Спортсменок из Карелии включили в состав сборной страны по ездовому спорту

В сборную России по ездовому спорту вошли три спортсменки из Карелии.

Карельские спортсменки включены в состав сборной страны по ездовому спорту, сообщили в региональном Минобразования и спорта.



Федерация ездового спорта России объявила состав сборной команды страны. В нее вошли три спортсменки из нашей республики: Юлия Потапова, Алиса Салангина и Кристина Бородина.



В начале года «Столица на Онего» писала о том, что Юлия Потапова завоевала серебро на чемпионате России по ездовому спорту.