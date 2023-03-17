Спортсмену, пострадавшему во время соревнований сноукайтингу в Петрозаводске, потребовалась помощь спасателей

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Спасатели КРПСС оказали помощь пострадавшему спортсмену на соревнованиях по сноукайтингу на льду Онежского озера.

С 17 по 19 марта а акватории Онежского озера проводится первый этап Кубка России и Первенство Карелии по сноукайтингу. Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы обеспечивают безопасность участников и гостей соревнований.

В субботу, 18 марта, один из спортсменов получил травмы рук и ног. Спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда оказали медицинскую помощь пострадавшему, оперативно доставили до места старта и передали медицинским работникам.

Сегодня, 19 марта, состоится заключительный день соревнований. Спасатели республики также будут стоять на страже безопасности гостей и спортсменов мероприятия.

Однако во избежание травм спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности на льду.