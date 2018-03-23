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Новости. Общество
11:31, 23 Марта 2018

Спортсмены поблагодарили энергетиков

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В адрес АО "Прионежская сетевая компания" поступило благодарственное письмо от оргкомитета кайт-марафона "Транс–Онего-2018".

"Транс-Онего-2018" является официальной гонкой нынешнего года на сверхдлинной дистанции в ранге Чемпионата мира по версии Всемирной Ассоциации зимнего парусного спорта (WISSA).

Соревнования на Онежском озере проводились с 6 по 10 марта. Всего в гонке приняли участие 26 команд из 6 стран мира.

АО "Прионежская сетевая компания" уже в третий раз стала партнёром кайт-марафона. Организаторы гонки выразили благодарность энергетикам "за большой вклад в в развитие зимнего экспедиционного кайтинга".

"Сотрудники Прионежской сетевой компании обеспечили безопасность участников соревнований на заключительном этапе гонки – предоставили снегоходы и персонал для ликвидации возможных нештатных ситуаций на трассе и помогли с транспортом. Особая благодарность за подаренный юным спортсменам детский кайт, на котором уже тренируются ребята", - подчеркнул один из организаторов "Транс-Онего – 2018" Дмитрий Бубновиков.

В Прионежской сетевой компании заверили, что и в дальнейшем в меру своих сил и возможностей будут способствовать развитию кайтинга в Республике Карелия.

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