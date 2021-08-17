Спортсмены из Карелии получили госнаграды за победы на Олимпиаде в Токио

Тхеквондисту Владиславу Ларину вручили орден Дружбы, гимнастке Анастасии Максимовой – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград призерам Олимпийских игр, включая спортсменов из Карелии. Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин удостоен Ордена Дружбы, спортсменка Анастасия Максимова, которая в составе сборной России завоевала серебро в групповых упражнениях по художественной гимнастике, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили в правительстве республики.

Орден Вячеслав Ларин получил из рук министра обороны Сергея Шойгу.

«Я рад быть частью команды ЦСКа и частью вооруженных сил нашей страны. Огромная благодарность министерству обороны и всему штабу сотрудников ЦСКА за тот труд, который вы делаете и за те возможности, которые нам предоставляете», — написал Ларин в Instagram.

По данным опроса Олимпийского комитета России, который провел голосование за самую запоминающуюся победу на Играх в Токио, карельский спортсмен Владислав Ларин занял третье место, набрав 858 голосов (18%). На первом месте победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене — у нее 1000 голосов (21%), на втором — российской команды в мужском многоборье в спортивной гимнастике (967 голосов).

Ранее победителю Олимпийских игр Владиславу Ларину глава Карелии вручил орден «Сампо». Кроме того, тхэквондист получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.