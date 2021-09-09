Спортсмены из Карелии привезли три медали с этапа Кубка Мира по спортивной гимнастике

Петрозаводские гимнасты Виктор Калюжин и Григорий Климентьев завоевали «золото», «серебро» и «бронза» в Турции.

Виктор Калюжин и Григорий Климентьев из Петрозаводска стали призерами этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Турции. В составе сборной России они выиграли медали Кубка вызова 2021 в городе Мерсин, сообщили в администрации Петрозаводска.

Григорий Климентьев завоевал «золото» в упражнениях на кольцах. Виктор Калюжин выступил в трех видах программы – на кольцах, брусьях и в вольных упражнениях. На его счету две медали. Гимнаст стал серебряным призером в упражнениях на брусьях и бронзовым – на кольцах.

Петрозаводчане являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 1. Их тренируют Виталий Бубновский и Матвей Талья. Григорий и Виктор – мастера спорта России международного класса.

Ранее сообщалось, спортсменка из Петрозаводска завоевала «серебро» на всероссийском турнире по боксу.