Спортсмены из Карелии заслужили право выступить на первенстве России по пляжному волейболу (ФОТО)

Карельские волейболисты своим выступлением на северо-западном уровне заработали путевки на первенство России.

Матчи в рамках первенства Северо-Западного федерального округа проходили в Вологде и в Великом Новгороде, в них принимали участие девушки и юноши до 15, 17 и 19 лет.



Золото завоевали Алина Лукина и Ярослава Шашира, Роман Пархоменко и Артем Денисов.



Серебряные призеры - Виктория Погудалова и Софья Перова.



Бронзу завоевали Ксения Пухленко и Вероника Голодная.



Три карельские команды прошли отбор на первенство России, соревнования состоятся в августе в Москве, сообщили в Минобразования и спорта республики.















