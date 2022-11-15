Спортсмены из Карелии завоевали 17 медалей на всероссийских соревнованиях

Карельские тхэквондисты достойно представили республику на турнире в Москве.

На крупном всероссийском турнире по тхэквондо «Московский вызов», проходившем в столице страны, карельские спортсмены завоевали 17 медалей. Об этом рассказали в Минспорта республики.

Золотые медали завоевали Любовь Кубасова, Кирилл Леошко, Андрей Максудов, Артем Максудов, Илья Мюгриев, Мирослава Новожилова, Всеволод Павлов в дисциплине «базовая техника», а также Иван Мюгриев в дисциплине «специальная техника». Кроме того, серебряными призерами стали Юлия Гуртовая, Марк Копачев, Мария Корягина, Станислав Попов. Третьи места завоевали Ярослав Грибов, Антуан Перовский, Никита Тимофеев, Марк Копачев, Ростислава Минина.

Тхэквондисты из Карелии завоевали свои награды в условиях высочайшей конкуренции — на соревнованиях участвовали 2400 спортсменов из разных регионов страны.

В Минспорта поздравили с успешными выступлениями спортсменов и их тренеров — Артема Никифорова, Илью Мюгриева, Ростислава Минина, Артема Дьяконова и Олесю Никифорову.