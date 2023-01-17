Спортсмены из Карелии завоевали 30 медалей на Единых играх

Команда Карелии блестяще выступила на специальной Олимпиаде в Казани.

В паблике Минспорта Карелии рассказали о завершающихся в Казани Единых играх. В последний день соревнований Карелия вновь не осталась без наград.

В дисциплине «Бадминтон Микс» карельские спортсмены на 1 месте.

По бегу на снегоступах на дистанции 200 м золотая медаль у Зои Никитенко.

В дисциплине «Шорт-трек» Варвара Самойлова завоевала серебряные медали на дистанции 777 м и 500 м, а также в эстафете.

Кристина Муравьева на 1 месте в эстафете, а на дистанции 222 м- на 3 месте.

Денис Марин- серебряный призер в лыжных гонках на дистанции 1000 м свободным стилем.

Алексей Прохоров одержал победу по плаванию 100 м вольным стилем, а Максим Сержантов- бронзовый призер в этой дисциплине.

Всего на играх Карелию представляли 15 спортсменов, завоевавших на соревнованиях в Казани 30 медалей.