Спортсмены из Карелии завоевали 30 медалей на Единых играх

Команда Карелии блестяще выступила на специальной Олимпиаде в Казани.
В паблике Минспорта Карелии рассказали о завершающихся в Казани Единых играх. В последний день соревнований Карелия вновь не осталась без наград.
В дисциплине «Бадминтон Микс» карельские спортсмены на 1 месте.
По бегу на снегоступах на дистанции 200 м золотая медаль у Зои Никитенко.
В дисциплине «Шорт-трек» Варвара Самойлова завоевала серебряные медали на дистанции 777 м и 500 м, а также в эстафете.
Кристина Муравьева на 1 месте в эстафете, а на дистанции 222 м- на 3 месте.
Денис Марин- серебряный призер в лыжных гонках на дистанции 1000 м свободным стилем.
Алексей Прохоров одержал победу по плаванию 100 м вольным стилем, а Максим Сержантов- бронзовый призер в этой дисциплине.
Всего на играх Карелию представляли 15 спортсменов, завоевавших на соревнованиях в Казани 30 медалей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание