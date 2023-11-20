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Спортсмены из Карелии завоевали 5 золотых медалей на Чемпионате мира

Новости. Общество
08:40, 22 Ноября 2023
фото: Спортивный клуб «Чемпион»

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Карельская команда заняла 7 место в общем зачете среди 150-ти соперников.

Спортсмены из Карелии приняли участие в Чемпионате мира по грэпплингу, грэпплингу-ги «World championship-2023», проходившему 18 и 19 ноября в Москве.

За победу на чемпионате в разных категориях боролись более 800 спортсменов из 150 команд, приехавшие из самых разных стран.

По результатам соревнований карельская команда «СК «Чемпион» заняла 7 место в общем зачете, завоевав 5 золотых и 7 серебряных медалей.

Два «золота» взял Максим Кузьмин, по одной золотой и одной серебряной медали получили Таисия Вихорева, Александра Филиппова и Артем Козловский, две серебряных медали — в копилке Анны Хаванской и Ксении Скочиловой. Главным тренером клуба является Александр Богданов.

Напомним, ранее мы писали об Артеме Козловском, ставшим чемпионом мира по борьбе грэпплинг-ги.

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