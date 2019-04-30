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Новости. Спорт
14:10, 30 Апреля 2019
фото: Федерация ушу Республики Карелия

Спортсмены из Карелии завоевали 7 медалей на европейских соревнованиях по ушу

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С 22 по 26 апреля в Москве прошли 3-й Чемпионат и Первенство Европы по ушу (винчун), сообщили в Минспорта Карелии.

По информации Федерации ушу Республики Карелия, в состав сборной страны вошли 10 карельских спортсменов, которые привезли 7 медалей –3 серебряные и 4 бронзовые.

Так, Ульяна Пахомкова среди девушек до 12 лет заняла второе место в виде программы "винчуни оружие-гунь" и две "бронзы" в видах программы "винчунцюань – традиционные комплексы" и "винчун – деревянный манекен".

Анар Велиев среди юношей до 12 лет занял второе место в виде программы "винчун оружие – длинный шест". Среди юношей 12-17 лет Денис Величко завоевал "серебро" в виде программы "винчунцюань xiaolianquan", Кирилл Репухов стал бронзовым призёром в виде программы "винчун оружие – гунь". Юлия Смирнова стала бронзовым призером среди женщин в виде программы "винчун оружие – парные ножи".

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