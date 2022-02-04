Спортсмены из Карелии завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях по каратэ

Карельские каратисты отлично выступили на соревнованиях в Великом Новгороде.

Как сообщили в Минспорта Карелии, в Великом Новгороде завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Александра Невского», проходившие там с 4 по 7 февраля. В соревнованиях участвовали более тысячи участников из 33 регионов страны, 30 из них представляли Карелию.

В категории СЗ ката соло девушки 14-15 лет София Лаврова заняла 2 место, Диана Радченко — 3 место. Среди юношей 14-15 лет 2 место у Станислава Мишкевича. В категории мальчики 8-9 лет лучшим стал Алексей Спирин, а среди женщин 18 лет и старше — Виктория Вовк.

В дисциплине «Полный контакт» в поединках Александр Шкутко завоевал золотую медаль. Владислав Малиновский занял 1 место в поединках и 3 место в категории ката, Полоселова Анастасия — 1 место в ката и 2 место в поединках, Людмила Мартынович — 2 место в ката, Дмитрий Клементьев — 2 место в поединках, Вячеслав Савин — 1 место в поединках.

В дисциплине «Ограниченный контакт» среди юношей 12-13 лет, пройдя три круга соревнований, в ката-ренгокай 2 место занял Кирилл Тихонов.

В категории юноши 12-13 лет ката-группа в составе Егора Аристова, Александра Письмерова и Кирилла Тихонова в упорной борьбе завоевала бронзу.

Спортсменов подготовили тренеры: Сергей Дубин, Леонид Павлов, Алексей Савельев, Феликс Мальцев, Максим Столбовой, Александра Олейник и Виктория Вовк.