Спортсмены из Карелии завоевали золото на международных соревнованиях по киокушинкай

24 января 2026 года в Москве прошли Международные соревнования по киокушинкай, в которых карельские бойцы в составе сборной России показали выдающийся результат.
В Московском центре боевых искусств прошли Международные соревнования по киокушинкай, в которых взрослые и юниоры республики одержали ряд побед в дисциплинах «ката» и «ката-группа», подтвердив высокий уровень подготовки, сообщает Центр спортивной подготовки.
Мужчины и женщины, ката-группа:
1 место — Тимофей Петров, Оксана Долгополова, Жанна Долгополова, спортсмены подтвердили звание мастеров спорта международного класса;
Мужчины, личное первенство (ката):
1 место — Тимофей Петров;
Юноши и девушки, возраст 16–17 лет, ката-группа:
1 место — Савелий Сарвас, Иван Мусинов, Данил Клевин;
Личное первенство (16–17 лет):
1 место — Савелий Сарвас;
1 место — Екатерина Миронова;
Возраст 14–15 лет, ката-группа:
1 место —Дарья Иванова, Даниил Иванов, Артём Смелков;
Личное первенство (14–15 лет):
1 место — Семидоцкий Леон;
3 место — Дарья Иванова;
3 место — Даниил Иванов;
Возраст 12–13 лет, ката-группа:
1 место —Елисей Холодов, Семён Куракин, Платон Городецкий;
2 место — Даниил Смирнов, Валерия Гордеева, Александра Евстафеева;
Личное первенство (12–13 лет):
2 место — Елисей Холодов;
2 место — Мария Заплатина;
3 место — Валерия Гордеева;
Региональные соревнования (в рамках турнира), возраст 8–9 лет:
1 место — Мария Полежаева, Владислав Карпов, Ярослава Ижевская;
2 место — Мария Полежаева, Дмитрий Тарасов;
3 место — Юрий Голубенко, Георгий Ганьков, Дмитрий Тарасов;
4 место — Юрий Голубенко, Ярослава Ижевская;
Возраст 10–11 лет:
2 место — Семён Сарвас, Виталина Гусына, Дмитрий Тупицын;
Семён Сарвас — 2 место в личном зачёте.
Отдельные слова благодарности адресованы работе тренеров Ирины Кукшиевой, Жанны и Оксаны Долгополовых и родителям, которые сопровождали спортсменов и оказывали поддержку на соревнованиях.
Ранее тренер по каратэ Анатолий Кукшиев рассказал «Столице на Онего» о пути воина, ведущем в UFC.