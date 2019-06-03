Спортсмены из Петербурга выиграли "Петрозаводский марафон"

В Петрозаводске подведены итоги состоявшегося марафонского забега, в котором приняли участие несколько сотен спортсменов.

Абсолютными победителями соревнований стали спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-центр городской мэрии. Представитель петрозаводской команды "Ситилинк" Алексей Самуков финишировал третьим с результатом 3 часа 14 мин. 31 сек. В первую десятку марафонцев вошли еще три легкоатлета из Карелии: пятое место место у Сергея Пожлакова из Беломорска, девятое и десятое - у Дмитрия Некрасова и Константина Агаркова из Петрозаводска.

"Петрозаводский марафон" состоялся второго июня. Организаторы предложили легкоатлетам несколько дистанций: 5 км, 10,5 км, 21,1 км или 42,2 км. Были предусмотрены забеги на 210 и 420 метров для детей до 9 лет и соревнования в скандинавской ходьбе на дистанции 5 км. Участвовать в марафоне могли все желающие.