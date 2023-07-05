Спортсмены из Петрозаводска оказались лучшими в шахматах, настольном теннисе и баскетболе

В Петрозаводске завершился республиканский фестиваль спортивных игр «Онежские старты».

С 30 июня по 2 июля в Петрозаводске проходил республиканский фестиваль спортивных игр «Онежские старты», рассказали в паблике карельского центра спортивной подготовки.

Как отметили в сообществе, представители из 12 районов республики соревновались в трех видах спорта: шахматы, настольный теннис и стритбол (баскетбол 3*3).

Cреди теннисистов золото и серебро взяли спортсмены из Петрозаводска. Участники из Кеми (Светлана Карасева, Олег Семенов, Андрей Кулагин) выиграли бронзу. В личном зачете Павел Васюков из Костомукши занял второе место, рассказали в паблике Костомукшского городского округа.

В турнире по шахматам победу также одержали петрозаводчане. Первыми в составе команды Петрозаводск-1 стали Бажен Радьков, Михаил Андронов и Андрей Иевлев.



Второе место завоевали участники команды Петрозаводск-2, Лев Саволайнен, Владимир Осмольный и Борис Пузыревский. Бронзу выиграли Андрей Филатов, Арсений Филатов и Станислав Орлов из Сортавальского района.



Соревнования по баскетболу среди мужчин завершились победой команды из Кондопожского района, второе и третье места заняли петрозаводские коллективы. По итогам игр женских команд победителем и призером стали команды Петрозаводск-1 и Петрозаводск-2 соответственно, а третье место заняли спортсмены из Кондопожского района.