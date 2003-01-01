Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

В Вологде завершилась XX летняя Спартакиада городов Центра и Северо-Запада России.

Команда Петрозаводска выступила успешно — спортсмены из карельской столицы завоевали 32 медали. Об этом сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

За город выступал 81 спортсмен в семи видах спорта. В общем зачете они завоевали 9 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых наград. Женская волейбольная команда взяла серебро, а легкоатлеты — бронзу.

Впервые на спартакиаде прошло многоборье «Защитники Отечества» для участников СВО. Спортсмен из Петрозаводска Андрей Рябинин занял второе место в абсолютном зачете.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила спортсменов и поблагодарила тренеров и всех, кто поддерживал команду.