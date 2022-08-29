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Спортсмены-любители из Карелии завоевали «бронзу» и «серебро» в лыжероллерной гонке в Санкт-Петербурге

Новости. Спорт
18:40, 12 Сентября 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Спортсмены-любителей из Петрозаводска и Сегежи заняли призовые места на дистанции 200 метров свободным стилем на лыжероллерной гонке в Санкт-Петербурге «Лыжне все возрасты покорны».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в борьбу вступили 200 спортсменов-любителей из разных регионов России.

Серебряными призерами гонки в своих возрастных категориях стали спортсмены из столицы Карелии Николай Неверов, Владимир Кондратьев и Максим Сергеев. Бронзовые награды получили петрозаводчанин Евгений Вильда и лыжник из Сегежи Виктор Джуссоев.

Бронзу на соревнованиях завоевала также начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Наталья Фофанова.

Соревнования, инициатором которых стала общественная организация «Российский Любительский Лыжный Союз», состоялись в рамках грантового федерального проекта. Эта инициатива призвана заложить основу единого всероссийского движения лыжников-любителей, а также традиции межсезонных соревнований в тех регионах, где их не было ранее.

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