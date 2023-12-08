Спортсмены-любители оценили готовность трассы «Фонтаны» к лыжному сезону

Остались нерешенными серьезные проблемы, заявили лыжники.

На днях журналист «Столицы на Онего» побывала на трассе «Фонтаны» — после того, как накануне власти города обещали, что здесь будет накатана трасса и нарезана лыжня.

На популярном и посещаемом объекте весь день было многолюдно. Даже во второй половине дня, когда уже начинало смеркаться и зажглись фонари на трассе, и даже когда стемнело — народ продолжал идти пешком и на лыжах, конечно, не столь активно, как с утра, но все же поток людей двигался по известному маршруту в обоих направлениях.

На старте всех энтузиастов лыжных прогулок встречала и приветствовала бледно-серого цвета растяжка с надписью «Фонтаны. Лыжная трасса». Сама надпись, может быть, и ничего — даже со снежинкой вместо буквы «о», но вот баннер был какой-то неприветливый в своей безликости и бесцветности… Как потом мимоходом сказали про эту растяжку старожилы трассы, «траурная ленточка»… Да, как ни грустно, но пазлы сошлись, это выглядело, увы, именно так…

Ну да ладно, главное ведь — сама трасса и ее обитатели, вот что важно.

Стремительно пролетающих мимо лыжников журналист не беспокоила — из чувства безопасности и руководствуясь инстинктом самосохранения, а с теми, кто замедлял свой коньковый ход, пообщалась с удовольствием.

Людей очень радовало обилие снега и возможность встать на лыжи, но все говорили о том, что они прокатились только до развилки — это 2,5 километра от старта — дальше невозможно.

Путь до развилки действительно был расчищен от снега, лыжню накатали сами любители активного отдыха, как сказали многие собеседники.

На развилке народ разворачивался и следовал в обратном направлении. А еще там же можно было наблюдать огромные нетронутые шапки снега на, видимо, некогда востребованных элементах инфраструктуры популярной трассы и сломанную детскую деревянную горку.

Именно здесь путь и закончился. Зато раскинулось снежное царство, не потревоженное серьезной техникой. Только была заметна одинокая лыжня, проложенная и накатанная редкими отчаянными лыжниками-смельчаками, которые все же решились на этот рискованный круг в 7,5 км по снежному первозданью.

«Вы туда пешком не пройдете», — предупредил журналиста завершивший в тот день свое путешествие лыжник, что, впрочем, было очевидно.

У Андрея — так звали собеседника, лыжный стаж 58 лет, на «Фонтаны» он ходит более 30 лет, поэтому не понаслышке знает все проблемы любимой, но многострадальной трассы и даже пытался с 2021 года их решить, настойчиво обивая порог городской администрации.

Про трассу от развилки Андрей рассказал, что там на днях один раз проехал снегоход, а потом около пяти десятков лыжников. А до развилки и обратно снег расчистил ратрак, с краю проехал снегоход.

«Лыжники обижаются: трасса никогда не бывает готова к началу сезона», — начал мужчина рассказ. Лыжники с начала сезона хотели бы видеть ее готовой, но каждый год этого не происходит. Сейчас спас снег, которого выпало много. Осенью, хотелось бы, чтобы эту трассу расчищали, выравнивали полотно, срезали бугры, убирали камни, кочки. Пройти трактором бы надо… Технически сложно, но выполнимо», — заметил Андрей.

Что было сделано в этом году осенью: сняли слой грунта, другой слой завезли, засыпали крупный и мелкий щебень. Все это делалось вперемежку со снегопадами, объяснил собеседник. «Весна покажет, что будет», — добавил он и продолжил перечислять хронические проблемы трассы.

Сделали очень узкими мосты. Когда дадут массовый старт, здесь будет паломничество, заметил он. Спортивная общественность хотела бы широкий мост.

«Нельзя сказать, что ничего не сделано, но то, что видим, сделано не по уму, не так, как надо, сильно не так», — выразил лыжник мнение спортивной общественности.

Почему трасса стала узкой? Потому что расширили дренажные канавы — с полуметра до полутора метров, естественно, и значительно углубив их.

«Я выступал за то, чтобы дренаж отсыпать в 3-4 местах и поднять трассу. Гравий же для лыжни — неподходящий материал, на нем лыжники обдирают дорогое снаряжение. Вполне было бы достаточно грунта. Теперь получилась не трасса, а полноценная дорога», — объяснил Андрей.

По его словам, работа летом была проведена капитальная и очень дорогая, и не то что бессмысленная, но не та. Причем совершенно не решены вопросы безопасности на трассе: по кругу много поваленных деревьев, нависшие гнилые деревья — их надо убрать, вдоль обходной пешеходной тропы у развилки много глубоких ям — до полутора метра глубиной и до 1 метра шириной — их надо засыпать («если кто-то свернет с тропы в лес, может провалиться и покалечиться»), опять же ломаные перила у детской горки, туалеты без дверей с непонятных времен — их надо сносить и устанавливать новые.

«Проблем много», — завершил рассказ лыжник.

«Когда по весне год назад сюда приезжали чиновники обсуждать, что будут делать на трассе, они никого (!) из общественников не позвали», — добавил Андрей.

«Я бы боевым кораблем стоял, чтобы не засыпали гравием трассу», — отметил он.

В этом году много снега — это спасает снаряжение лыжников, хотя даже сейчас кое-где они обдирают лыжи об гравий, проступающий сквозь толщу снежного покрова.

Что лыжники просили — ничего не сделано, заключил он.

При этом пешеходную дорожку рядом с трассой уничтожили полностью во время строительства, обещанные мостки через канаву отсутствуют, детская горка не отремонтирована, мусор в бочках так и стоит 30 лет…

«Нельзя сказать, что ничего не сделано, но сказать, что получилось хорошо, тоже нельзя. Если подходить со знанием дела, можно все было сделать и намного дешевле, и правильнее. Ни один чиновник не стоит на лыжах. Как им понять, почувствовать все эти проблемы? Работа сделана масштабная, но не по уму, не так, и серьезные проблемы остались…» — подметил собеседник.