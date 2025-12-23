Спортсмены Петрозаводска привезли 11 медалей с межрегиональных соревнований по муайтай

Воспитанники петрозаводских спортивных школ завоевали 11 медалей на Чемпионате и Первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов по муайтай.
Золотые медали Первенства выиграли воспитанницы тренера Дианы Зубровской:
— Серафима Костякова;
— Евгения Тирских;
— Варвара Колехмайнен;
Серебряные награды получили Анна Данчукова и Максим Перебенесюк, а бронзовыми призёрами стали Юлия Сивула, Максим Лаврищев, Тихон Петров, Богдан Чирик и Варвара Двоеглазова.
Победители и призёры отобрались на Первенство России. Команду готовили тренеры Иван Андриенко, Владислав Тимонин, Фёдор Пучков, Наталья Дьячкова и Диана Зубровская.
Соревнования с участием около 500 спортсменов из 21 региона прошли в Московской области.
Ранее карельские тайбоксеры рассказали «Столице на Онего», что им пришлось пройти, чтобы выиграть Первенство Европы.