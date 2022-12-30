Спортсмены-райдеры из Петрозаводска победили на Чемпионате по сноукайтингу (ВИДЕО)

В Петрозаводске прошли открытые соревнования по парусному спорту.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, 7 января, в Петрозаводске состоялись открытые соревнования по парусному спорту в классе сноукайтинг - "Рождественские старты - 2023" и Чемпионат республики. Гонки проходили в Соломенном на озере Логмозеро.

Участие в соревнованиях приняли около 20 райдеров из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Апатит, Приморска, Мончегорска, Мурманска, Заполярного и Москвы.

На отдельной площадке были организованы тренировки для детей в классе джикс (JKS).

В первый день гонки не состоялись - не было ветра, зато во второй день организаторы провели 8 гонок.

По словам председателя Федерации парусного спорта Карелии Дмитрия Никуличева, соревнования прошли на идеальной поверхности озера и принесли массу позитивных эмоций.

«Сноукайтинг - это красивый и зрелищный вид спорта, даже несмотря на мороз, на гонку пришли зрители», - отметил организатор стартов Дмитрий Никуличев.

Лучший результат в дисциплине курс-рейс (короткая дистанция) в рамках Чемпионата республики показали Елена Дробинина и Алексей Королько – спортсмены из Петрозаводска.