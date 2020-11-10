Споры в правительстве Карелии из-за бюджета отложили в ожидании федеральной помощи

Серьезные разногласия в правительстве Карелии из-за планов сокращения финансирования сельского хозяйства в 2021 году удалось преодолеть, но окончательные решения будут зависеть от федеральной помощи.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на внеочередном заседании правительства, где повторно обсуждался проект главного финансового документа региона.

Накануне правительство не поддержало проект бюджета из-за резкой критики со стороны министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. По его словам, Минфин отказался включить в проект большинство ключевых мер поддержки сельского хозяйства, что ставит под угрозу развитие отрасли. После заседания глава Карелии провел совещание, на котором, по его словам, были приняты компромиссные решения, удовлетворившие Минсельхоз. Как на это отреагировал Лабинов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".