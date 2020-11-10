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Споры в правительстве Карелии из-за бюджета отложили в ожидании федеральной помощи

Новости. Общество
10:46, 11 Ноября 2020
фото: Юрий Осетров/ТАСС
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Серьезные разногласия в правительстве Карелии из-за планов сокращения финансирования сельского хозяйства в 2021 году удалось преодолеть, но окончательные решения будут зависеть от федеральной помощи.

Об этом сообщил сегодня  глава республики Артур Парфенчиков на внеочередном заседании правительства, где повторно обсуждался проект главного финансового документа региона.

Накануне правительство не поддержало проект бюджета из-за резкой критики со стороны министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. По его словам, Минфин отказался включить в проект большинство ключевых мер поддержки сельского хозяйства, что ставит под угрозу развитие отрасли.

После заседания глава Карелии провел совещание, на котором, по его словам, были приняты компромиссные решения, удовлетворившие Минсельхоз.

Как на это отреагировал Лабинов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-11 13:49:54
Делят шкуру неубитого медведя :) Деньги из федерации не поступят и сдуется ваш бюджет, как мыльный пузырь.
Николай
2020-11-11 11:45:01
Отчет о проделанной работе Лабинова и его мини-министерства за 2019 год в студию на всеобщее обозрение!!! Два совхоза и над ними целый министр, раздут пузырь чиновничий, позор.
Профи
2020-11-11 11:29:42
Подайте наши деньги!?
Копатыч
2020-11-11 11:24:24
Попрошайки и неумейки ,транжиры .
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