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Новости. Общество
23:30, 05 Июля 2019
фото: © Fotolia / Lev Dolgatsjov

Способен ли секс избавить от похмелья, выяснили эксперты

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Бразильские учёные в результате проведённого исследования установили, что секс по утрам может избавлять мужчин от похмельного синдрома.

К исследованию влияния утреннего секса на похмелье у мужчин бразильские учёные привлекли 220 пар добровольцев. Все они употребляли большое количество алкогольных напитков, а после сна занимались сексом, пишет издание "Дни24". 

В результате удалось выяснить, что в первый час после полового акта состояние мужчин было лучше, чем при похмелье без такого контакта.

В своей работе специалисты изучали влияние секса только на мужской организм, но как он сказывается на женском после большой дозы алкоголя, пока неизвестно.

Подводя итог, учёные предположили, что во время утреннего полового акта в организме вырабатывается дополнительное количество "гормона счастья", что позволяет легче перенести лёгкую алкогольную интоксикацию. К тому же в процессе мужчина вдыхает больше кислорода и это также положительно влияет на облегчение симптомов похмелья.

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