"Справедливая Россия" оспорит в суде выборы в горсовет Сортавалы

Карельское отделение партии призвало ЦИК России и правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг муниципальных выборов.

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Республике Карелия оспорит в суде выборы в городской совет Сортавалы, которые прошли 1 марта. Как говорится в заявлении карельских "справедливороссов", партия не признает итоги голосования из-за многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения.

"Невнятная, закрытая позиция Территориальной избирательной комиссии, отсутствие понятных ответов на жалобы, непредоставление документов для ознакомления кандидатов в оперативном порядке, затягивание доступа к этим документам. Закрытость и непрозрачность комиссии не позволяет нам быть уверенными в ее честности и признать эти выборы состоявшимся", - отмечается в заявлении.

Как считают карельские "справедливороссы", в Сортавале была проведена "беспрецедентно грязная избирательная кампания с клеветой, незаконной агитацией, открытым использованием административного ресурса, изданием и распространение фальшивых газет". "Мы призываем Центральную избирательную комиссию Карелии и ЦИК Российской Федерации, правоохранительные органы и общественные организации внимательно проанализировать организацию и ход избирательной кампании в Сортавале, работу избирательной комиссии и дать им принципиальную оценку", - заявили в региональном отделении "Справедливой России".

Напомним, на 15 депутатских мандатов в Сортавале претендовали 45 кандидатов. По 14 из них были выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвовали также два самовыдвиженца. Утвержденные ТИК результаты голосования оказались для "Справедливой России" провальными: в новый состав горсовета не прошел ни один кандидат "справедливороссов".

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