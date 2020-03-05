890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель разбил голову в ДТП в Карелии (ФОТО)
Сегодня 09:19
Талантливых школьников из Карелии приглашают в "Артек"
05.03.2020 18:40
Назначен новый топ-менеджер аэропорта "Петрозаводск" 2
Сегодня 11:27
Не желающий работать житель Карелии отправится за решетку
05.03.2020 18:20
"Камаз" сбил женщину в Петрозаводске 3
Сегодня 08:47

"Справедливая Россия" оспорит в суде выборы в горсовет Сортавалы

Новости. Политика
16:05, 06 Марта 2020
фото: © spravedlivo.ru/© Министерство культуры Карелии
Загрузка...

Карельское отделение партии призвало ЦИК России и правоохранительные органы разобраться в ситуации вокруг муниципальных выборов.

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Республике Карелия оспорит в суде выборы в городской совет Сортавалы, которые прошли 1 марта. Как говорится в заявлении карельских "справедливороссов", партия не признает итоги голосования из-за многочисленных жалоб кандидатов на нарушения, которые не получили должного рассмотрения.

"Невнятная, закрытая позиция Территориальной избирательной комиссии, отсутствие понятных ответов на жалобы, непредоставление документов для ознакомления кандидатов в оперативном порядке, затягивание доступа к этим документам. Закрытость и непрозрачность комиссии не позволяет нам быть уверенными в ее честности и признать эти выборы состоявшимся", - отмечается в заявлении.

Как считают карельские "справедливороссы", в Сортавале была проведена "беспрецедентно грязная избирательная кампания с клеветой, незаконной агитацией, открытым использованием административного ресурса, изданием и распространение фальшивых газет". "Мы призываем Центральную избирательную комиссию Карелии и ЦИК Российской Федерации, правоохранительные органы и общественные организации внимательно проанализировать организацию и ход избирательной кампании в Сортавале, работу избирательной комиссии и дать им принципиальную оценку", - заявили в региональном отделении "Справедливой России".

Напомним, на 15 депутатских мандатов в Сортавале претендовали 45 кандидатов. По 14 из них были выдвинуты партиями "Единая Россия" и "Справедливая Россия", 12 – ЛДПР, трое – КПРФ, в выборах участвовали также два самовыдвиженца. Утвержденные ТИК результаты голосования оказались для "Справедливой России" провальными: в новый состав горсовета не прошел ни один кандидат "справедливороссов".

Читайте подробнее в статье "Справедливая Россия" потеряла Приладожье"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-06 16:15:12
Поезд ушел весело и бодро пыхча и посвистывая. Привет Петеляевой
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
03.03.2020, 14:04
В Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 2
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»