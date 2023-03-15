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«Справедливая Россия» сдала позиции в Сортавале без борьбы

Новости. Политика
11:12, 16 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Партия не стала выдвигать кандидата на дополнительных выборах депутата горсовета.

В середине апреля в Сортавале пройдут дополнительные выборы депутата совета городского поселения по одномандатному округу №2. Для большинства жителей Карелии эта избирательная кампания не имеет никакого значения, однако для системной оппозиции республики предстоящее голосование во многом станет знаковым. Региональное отделение партии «Справедливая Россия», которое поначалу владело контрольным пакетом голосов в новом Сортавальском горсовете, даже не стало выдвигать на эти выборы своего кандидата, и, по сути, сдала позиции «единороссам» без борьбы. На депутатский мандат в приладожском городе претендуют лишь два партийных выдвиженца — Андрей Юганов от «Единой России» и Тамара Нифонтова от ЛДПР. 

Читайте подробнее в статье «Сортавала склоняется».

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