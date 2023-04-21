«Спрей» перекроет движение по ведущей в Карелию трассе

В понедельник, 3 июля, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на сорок пять минут из-за разводки Ладожского моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что 3 июля с 15.00 до 15.45 разведут мост через Неву. Вверх по реке пройдет яхта «Спрей».

Напомним, мост расположен на 40 километре автодороги рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.