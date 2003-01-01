Спринт в гору, соревнования по пляжному самбо и ночной забег - Петрозаводск отметит День физкультурника

9 августа в Петрозаводске на Кургане отметят День физкультурника. Соревнования будут проходить с утра и до позднего вечера.
Программа Дня физкультурника включает более десятка спортивных мероприятий, участие в которых примут 800 человек. Это любители и настоящие спортсмены. Так, в эстафете по спортивному ориентированию примет участие двухкратный чемпион мира из Белгорода.
Программа прздника начнется в 11:00. Откроют фестиваль соревнования по пляжному самбо — это новинка фестиваля. Для проведения турнира на Кургане будет организована песчаная площадка. Участие примет вся сборная команда Республики Карелия по самбо и иногородние команды, сообщили организаторы.
Такая разновидность — пляжное самбо — действительно, существует. Зрители с удовольствием наблюдают за тем, как соперники сражаются в песке, проводят эффектные приёмы. Покрытие смягчает приземление, поэтому броски зачастую получаются очень красивыми. А динамичность боёв делает их более популярными для просмотра. В 2021 году впервые прошёл чемпионат мира по пляжному самбо.
Также в дневной программе соревнования по баскетболу, флорболу, силовому экстриму и дартсу. Вечером любителей спорта ждут турниру по армрестлингу, дуэльной стрельбе из пневматической винтовки, парная эстафета по биатлону (бег) со стрельбой из пневматической винтовки. Закрывать день физкультурника будут спринт в гору. К участию заявились лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и любители бега и здорового образа жизни. Парней значительно больше, чем девушек, рассказали в Центре спортивной подготовки
— В одной из самых зрелищных и самых азартных дисциплин фестиваля «Ночь физкультурника» — забеге в гору на выбывание — намечается настоящая битва. Среди участников 13 кандидатов в мастера спорта и 4 мастера спорта, победители и призеры Первенств России, а также участница Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.
Из зрелищного забег по пересеченной местности на 7 км и 14 км. Он пройдет уже в сумерках, спортсмены побегут с фонариками на голове. Также дополнительное освещение потребуется и участникам ночной эстафеты по спортивному ориентированию «Летяга». К слову, в ней примет участие двухкратный чемпион мира Леонид Новиков из Белгорода.
Для участников и гостей праздника будут работать интерактивная и гастрономическая зоны. Полная программа праздника по ссылке.