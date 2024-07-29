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Спрятанные под одеждой продукты могут лишить свободы двух ранее судимых жительниц Петрозаводска

Новости. Криминал
15:50, 02 Августа 2024
фото: © nicoletaionescu / istockphoto

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В Петрозаводске было возбуждено уголовное дело о грабеже.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о преступлении в сетевом магазине в центре города. Там украли товар на сумму свыше 3 тысяч рублей.

Как выяснилось, днем в магазин зашли две посетительницы. Они стали прятать продукты под одежду, это заметил один из работников. Он попытался остановить женщин, но они скрылись. Было установлено, что они  украли мясные изделия, колбасу, сыр, масло и шампунь.

Полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения и нашли  подозреваемых. К преступлению оказались причастны горожанки 34 и 27 лет, обе ранее судимые.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Фигуранткам грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

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