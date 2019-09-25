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Новости. Общество
14:46, 25 Сентября 2019
фото: pxhere

Спроектированная в Карелии машина для переработки пластика будет подражать птицам

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Новое устройство копирует действия вьющих гнездо птиц и производит современный материал из пластикового мусора, не нанося вред экологии.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Симонов разработал проект устройства для переработки пластиковых отходов. Машина, которая на этот момент существует только в тестовом варианте, превращает выброшенный на помойку пластик в новый материал. Речь идет, в частности, о бутылках и пакетах, которые после цикла переработки должны превратиться в крепкие листы.

Конечный продукт, заявляет ученый, может использоваться для создания грязезащитных сооружений между пешеходными дорожками и автотрассой, а также для изготовления упаковочных ящиков и постройки парников. Технические особенности механизма были придуманы автором проекта в ходе изучения строения птичьих гнезд.

Подробнее об изобретении машины для переработки мусора читайте в материале Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2019-09-25 15:22:27
Однозначно, "кому и грамота вредна" !
Идея интересная, актуальная. учитывая объемы утилизируемого пластика. Надо делать опытно-экспериментальный образец и продолжать работу. Машиностроителей подключать, дальше уж не орнитологов дело. Как минимум ограждение для грядок и компостных ям может получиться и будет востребовано садоводами. И еще много всего, если подумать! 500 тыс. руб для такого дела - не деньги, я думаю, больше потребуется, и оно стоит того! Успехов автору и поддержки!
однозначно
2019-09-25 15:04:15
Грантоеды тут как тут. Было бы гораздо полезней проредить эту грядку так называемых карельских учОных.
Гость
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