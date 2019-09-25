Спроектированная в Карелии машина для переработки пластика будет подражать птицам

Новое устройство копирует действия вьющих гнездо птиц и производит современный материал из пластикового мусора, не нанося вред экологии.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Симонов разработал проект устройства для переработки пластиковых отходов. Машина, которая на этот момент существует только в тестовом варианте, превращает выброшенный на помойку пластик в новый материал. Речь идет, в частности, о бутылках и пакетах, которые после цикла переработки должны превратиться в крепкие листы.

Конечный продукт, заявляет ученый, может использоваться для создания грязезащитных сооружений между пешеходными дорожками и автотрассой, а также для изготовления упаковочных ящиков и постройки парников. Технические особенности механизма были придуманы автором проекта в ходе изучения строения птичьих гнезд.

Подробнее об изобретении машины для переработки мусора читайте в материале Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".