Спрос на банки и крышки вырос с приходом осени

Россияне закупают товары для консервации урожая с дач и огородов.

Аналитики сервиса «Чек индекс», который собирает информацию прямо с касс в магазинах по всей стране, подсчитали, что в среднем в этом сезоне рачительные хозяева тратят на покупку банок 421 рубль, а на крышки 328 рублей. В штуках и того и другого стали покупать больше, чем в прошлом году на 11% и 14% соответственно.

Где и почем можно купить все необходимое для консервации дачного урожая, изучил проект «Жизнь и кошелек». Не забыли и про закаточную машинку.