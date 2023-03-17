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Спрос на бронирование отелей в Крыму рухнул

Новости. Общество
22:00, 19 Марта 2023
фото: Freepik

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По числу посуточных бронирований жилья Крым за три года упал с 1 места в России за пределы топ-30.

Спрос на бронирование отелей и апартаментов в Крыму с датами заезда весной 2023 года заметно отстает от показателей прошлых лет, следует из предоставленного редакции обзора аналитиков сервиса Ostrovok.ru, которые изучили статистику ранних бронирований на майские праздники и на весну 2023 года. Об этом пишет РБК.

На 16 марта доля бронирований в этом регионе составила менее 1% от всех броней по России на сервисе, направление не входит даже в топ-30 по спросу. В середине марта 2022 года Крым был на девятом месте по спросу, в 2021-м занимал первое место. Тогда на него приходилось порядка четверти бронирований.

На предстоящие майские праздники 2023 года доля Крыма в общей структуре бронирований насчитывает менее 1% (годом ранее — 8%, в 2021-м — 30%), подсчитали в Ostrovok.ru.

Спад спроса на размещение в Крыму подтверждают также в сервисе «Суточно.ру», где бронируют главным образом квартиры посуточно. «В Крыму на это лето очень мало бронирований. В первую десятку по спросу, как показывает анализ ранних бронирований по состоянию на середину марта, входит только Ялта», — говорит генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. По словам эксперта, средняя стоимость суток размещения в структуре ранних бронирований в этом году на 12% ниже, чем в прошлом.

В Ostrovok.ru тоже отмечают снижение стоимости забронированной ночи. В апартаментах показатель сейчас составляет 2,95 тыс. руб. (-18% за год), в отелях — 4,6 тыс. руб. (-13%).

Заметное снижение спроса на посуточную аренду в Крыму эксперты фиксировали еще в мае прошлого года, это связывалось с закрытием авиасообщения. Тогда участники рынка отмечали, что число бронирований на весенние праздники было даже ниже, чем в январе. С тех пор временные ограничения авиасообщения с полуостровом неоднократно продлевались.

С октября 2022 года Крым и Севастополь входят в число регионов среднего уровня реагирования. Этот режим подразумевает возможность ряда ограничений, включая отселение жителей при необходимости и введение ограничений на въезд и выезд.

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