Спрос на доставку еды в Карелии вырос на треть за год

Рынок доставки готовой еды и продуктов в Карелии в 2025 году демонстрирует значительный рост, следуя общерегиональной тенденции по всей России.

В Петрозаводске оборот сервиса «Яндекс.Еда» за текущий период увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает «хорошую динамику роста», сообщает «РБК» со ссылкой на декабрьский выпуск доклада Банка России «Региональная экономика».

Банк России отмечает рост спроса на сервисы доставки еды и продуктов питания в Карелии с начала года. Аналогичная тенденция фиксируется и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Архангельскую и Псковскую области, а также Хабаровский и Красноярский края. Эксперты отмечают рост числа жителей, которые переходят с посещения обычных магазинов на покупки на маркетплейсах.

По мнению аналитиков, активному использованию сервисов доставки способствовали рост доходов населения и ускорение темпа жизни. Пандемийный период также сформировал устойчивую цифровую привычку, а удобство формата продолжает привлекать новых пользователей. Тенденция связывает все регионы страны.

Заказ доставки все меньше воспринимается людьми как нечто необычное и постепенно становится обыденной практикой, — пояснили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

Российский рынок готовой еды в январе–сентябре 2025 года вырос на 32% в денежном выражении. По итогам года его ёмкость, по прогнозам, достигнет 1,14 трлн рублей, что на 20% выше уровня 2024 года.



Несмотря на оптимистичные прогнозы, в отрасли возникают трудности. Отмечается, что компании сталкиваются с нехваткой производственных мощностей и сложностями с логистикой в отдаленных регионах, что может повлиять на темпы роста.



