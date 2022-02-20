Спрос на кредитные карты Сбера у жителей Карелии вырос в три раза

В январе 2022 года жители Карелии оформили порядка 2,3 тысячи кредитных карт Сбербанка.

Это в почти в три раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Торговый оборот по действующим картам за месяц вырос на 16% — до 790 млн рублей.

«Восприятие кредитки как финансового инструмента за последние годы существенно изменилось. Сегодня это не непосильное бремя, а возможность пользоваться деньгами, причём зачастую совершенно бесплатно, если соблюдать несколько простых правил. Главное — вовремя закрывать долг, тогда банк не начислит проценты. А если не снимать с кредитки наличные и не делать с неё переводы, то не придётся платить комиссии. Ещё один секрет: делать покупки ближе к началу беспроцентного периода, тогда увеличивается и срок возврата денег без процентов», — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие — гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 21,7% годовых. Плюс — сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от «СберСпасибо».

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс - от рассмотрения до начала пользования - составит около двух минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк