Спрос на курьеров в Карелии за два года вырос в 2,2 раза

Узнали, насколько вырос спрос и зарплата курьеров на рынке труда в 2024 году, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров.

Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%.

В Карелии ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали более 1 тыс. курьеров, что на 153% больше, чем в 2023 году, а также на 226% больше, чем в 2022.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).

Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.