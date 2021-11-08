Спрос на медперсонал в Карелии за время пандемии вырос более чем в 2,5 раза

Количество вакансий для медперсонала в Карелии к осени 2021 года выросло на 168% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом.

Даже по сравнению с «пиковым» 2020 годом спрос на медицинских работников увеличился на 97%.

Об этом говорят результаты анализа предложений работодателей, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Наиболее востребованными профессиями в медицинской сфере по итогам октября 2021 года в Карелии стали психологи, психиатры, педиатры, терапевты, реаниматологи-анестезиологи, медсестры, хирурги и фармацевты.

Предлагаемая заработная плата у медиков в Карелии за год увеличилась на 8,5 тыс. рублей и составила, в среднем, 58,5 тыс. рублей.

Самыми высокооплачиваемые специализации — реаниматологи-анестезиологи, хирурги и терапевты. Заработная плата терапевта возросла на 18 тыс. рублей за два года и составляет сейчас 68 тысяч, это на 8 тыс. больше, чем в среднем по России. Повысилась на 2 тыс. рублей и зарплата медсестер — до 32 тыс. рублей.