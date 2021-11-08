Реклама

Спрос на медперсонал в Карелии за время пандемии вырос более чем в 2,5 раза

Новости. Общество
09:50, 08 Ноября 2021
фото: © depositphoto.com

Новости партнеров

Количество вакансий для медперсонала в Карелии к осени 2021 года выросло на 168% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом.

Даже по сравнению с «пиковым» 2020 годом спрос на медицинских работников увеличился на 97%.

Об этом говорят результаты анализа предложений работодателей, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Наиболее востребованными профессиями в медицинской сфере по итогам октября 2021 года в Карелии стали психологи, психиатры, педиатры, терапевты, реаниматологи-анестезиологи, медсестры, хирурги и фармацевты.

Предлагаемая заработная плата у медиков в Карелии за год увеличилась на 8,5 тыс. рублей и составила, в среднем, 58,5 тыс. рублей. 

Самыми высокооплачиваемые специализации — реаниматологи-анестезиологи, хирурги и терапевты. Заработная плата терапевта возросла на 18 тыс. рублей за два года и составляет сейчас 68 тысяч, это на 8 тыс. больше, чем в среднем по России. Повысилась на 2 тыс. рублей и зарплата медсестер — до 32 тыс. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»