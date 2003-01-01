Спрос на подержанные иномарки в Карелии вырос более чем на 40%

В Карелии выросло число объявлений о продаже зарубежных автомобилей с пробегом.
В III квартале 2025 года спрос на автомобили «Škoda», «Great Wall» и «Hyundai» с пробегом в Карелии вырос более чем на 41 процент по сравнению с I кварталом. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы «Авито Авто», проанализировав региональный рынок.
За указанный период число объявлений о продаже подержанных машин увеличилось на 6,3 процента. При этом чаще всего жители республики стремились приобрести автомобили марок «Mercedes-Benz», «LADA», «Honda»,» Audi» и «Mazda». Наиболее популярными моделями стали «LADA 2114 Samara», «Mercedes-Benz Vito», «LADA 2115 Samara», «LADA Priora» и «LADA 2107».
— Мы видим тенденцию роста спроса на авто с пробегом в России не только за месяц, но и на более коротком отрезке времени: во второй половине сентября спрос на вторичном рынке вырос на 10,4% по сравнению с первой половиной. Этот тренд обусловлен двумя факторами: снижением ключевой ставки, которое привело к росту доступности и привлекательности кредитов, а также традиционным сезонным повышением интереса к покупке автомобиля. Устойчивость наметившегося тренда будет зависеть от дальнейшей денежно-кредитной политики и общей экономической ситуации, — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалёв.