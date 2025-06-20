Спрос на путешествия в город Сортавала вырос на 89%

Россияне стали чаще выбирать для отдыха северные регионы, особенно Карелию.

По данным исследования «Яндекс.Путешествий» и Red Fox, в первой половине 2025 года спрос на поездки в арктические и северные направления вырос на 43% по сравнению с прошлым годом.

Карелия оказалась в числе самых популярных направлений. Интерес к городу Сортавала вырос на 89% — туристов привлекают природные достопримечательности, включая горный парк Рускеала. Спрос на отели в Петрозаводске увеличился на 30%.

Среди других северных городов лидерами стали Норильск (+93%), Магадан (+78%) и Красноярск (+47%). Мурманск, который называют столицей арктического туризма, показал рост на 39%.

Туристы обычно едут в северные регионы на 2-3 дня. Особенно популярны базы отдыха и гостевые дома — спрос на них вырос на 68%.

Как отметил руководитель «Яндекс.Путешествий» Евгений Абрамзон, тренд на северный туризм сохраняется и зимой. А по данным Red Fox, в 2025 году на 25-30% увеличились продажи снаряжения для активного отдыха, что подтверждает рост интереса к путешествиям по природным местам.