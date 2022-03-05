Спрос на специалистов без опыта вырос вместе с их зарплатами в Карелии

Работодатели в Карелии за год увеличили число вакансий для начинающих специалистов в 4 раза и стали предлагать им более серьезную зарплату.

Это следует из результатов анализа вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Чаще всего работодатели размещают вакансии для начинающих

специалистов в сферах «Продажи», «Административный персонал», «Ресторанно-гостиничный бизнес и гостеприимство».

Предлагаемая зарплата для этой категории работников за год увеличилась почти на 8 тыс. рублей и составила 40 тыс.

рублей.

Например, в сфере продаж готовы платить 39 тыс. рублей, в

административной сфере — 40 тыс. рублей, а в сфере гостеприимства — 42 тыс. рублей.



