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Спрос на специалистов без опыта вырос вместе с их зарплатами в Карелии

Новости. Общество
15:57, 08 Марта 2022
фото: ТАСС

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Работодатели в Карелии за год увеличили число вакансий для начинающих специалистов в 4 раза и стали предлагать им более серьезную зарплату.

Это следует из результатов анализа вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Чаще всего работодатели размещают вакансии для начинающих
специалистов в сферах «Продажи», «Административный персонал», «Ресторанно-гостиничный бизнес и гостеприимство».

Предлагаемая зарплата для этой категории работников за год  увеличилась почти на 8 тыс. рублей и составила 40 тыс.
рублей.

Например, в сфере продаж готовы платить 39 тыс. рублей, в
административной сфере — 40 тыс. рублей, а в сфере гостеприимства — 42 тыс. рублей.

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