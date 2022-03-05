Спрос на специалистов без опыта вырос вместе с их зарплатами в Карелии

Работодатели в Карелии за год увеличили число вакансий для начинающих специалистов в 4 раза и стали предлагать им более серьезную зарплату.
Это следует из результатов анализа вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.
Чаще всего работодатели размещают вакансии для начинающих
специалистов в сферах «Продажи», «Административный персонал», «Ресторанно-гостиничный бизнес и гостеприимство».
Предлагаемая зарплата для этой категории работников за год увеличилась почти на 8 тыс. рублей и составила 40 тыс.
рублей.
Например, в сфере продаж готовы платить 39 тыс. рублей, в
административной сфере — 40 тыс. рублей, а в сфере гостеприимства — 42 тыс. рублей.
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