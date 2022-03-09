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Спрос на специалистов в IT-cфере в Карелии выросло вдвое в 2022 году

Новости. Общество
11:16, 10 Марта 2022
фото: © Anindito Mukherjee / Bloomberg

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В первые 2 месяца 2022 года количество вакансий для специалистов в IT-cфере в Карелии увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из результатов анализа вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

В числе наиболее востребованных IT-специалистов — инженер, специалист службы поддержки и программист-разработчик. Инженеру готовы платить 45 тыс. рублей, специалисту службы поддержки — 35 тыс., а программист-разработчик может рассчитывать на зарплату в размере 78 тыс. рублей.

Работодатели в Карелии не торопятся увеличивать заработную плату. В среднем она остается ниже среднерыночной для IT-cферы почти в 1,5 раза.

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