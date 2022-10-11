Спрос на услуги переводчиков с хорватского, турецкого языков  и иврита вырос в Карелии

Эксперты сервиса по трудоустройству hh.ru выяснили, каким специалистам Карелии проще всего найти работу с частичной занятостью.

Больше всего вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права. Они могут устроиться автокурьером (зарплата на подработке в Карелии от 45 тыс. рублей), водителем категории В (от 65 тыс. рублей) или выездным сотрудником банка (до 90 тыс. рублей).

Кроме того, особенно много предлагают работы для переводчиков хорватского языка (доход на подработке от 80 тыс. рублей), переводчиков иврита и турецкого языков (от 60 тыс. рублей)